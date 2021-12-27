Какие продукты помогают избавиться от опасного для здоровья жира

Банановая мука. Если говорить более конкретно, то имеется в виду мука из зелёных бананов. Приобрести её можно лишь в специальных магазинах. Содержащийся в этом продукте пребиотический крахмал, который помогает клеткам организма справляться с инсулином. Кроме того, важно отметить, что такую муку необходимо добавлять к овсяным хлопьям, смешанным с йогуртом, в смузи либо утренний кофе.

Квашеная капуста. Такая капуста считается очень полезной для правильной работы кишечника. А это помогает бороться с бурым жиром.

Интересно, что некоторые разновидности жирной рыбы (лосось, сельдь, скумбрия) тоже помогают в борьбе с опасным жиром. Всё это - благодаря содержащимся в них омега-3 жирным кислотам.

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