Какие продукты помогают избавиться от опасного для здоровья жира

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:46
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Какие продукты помогают избавиться от опасного для здоровья жираИ это актуально даже в пожилом возрасте
Существует вид жира - висцеральный, или бурый, - который крайне опасен для здоровья человека. Поэтому с ним по возможности нужно бороться. Помочь в этом способны три продукта.
Как замечает эксперт в области питания Триста Бест, висцеральный (бурый) жир представляет опасность для человека. Дело в том, что когда накапливается этот вид жира, на сердце и другие важные внутренние органы оказывается давление. Также всё это увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, обострения хронических. Тем не менее есть продукты, способствующие сжиганию такого жира. Их всего три.
- Тмин. Данная пряность позволяет уменьшать количество жировых отложений и одновременно регулирует уровень инсулина в организме.
- Банановая мука. Если говорить более конкретно, то имеется в виду мука из зелёных бананов. Приобрести её можно лишь в специальных магазинах. Содержащийся в этом продукте пребиотический крахмал, который помогает клеткам организма справляться с инсулином. Кроме того, важно отметить, что такую муку необходимо добавлять к овсяным хлопьям, смешанным с йогуртом, в смузи либо утренний кофе.
- Квашеная капуста. Такая капуста считается очень полезной для правильной работы кишечника. А это помогает бороться с бурым жиром.
Интересно, что некоторые разновидности жирной рыбы (лосось, сельдь, скумбрия) тоже помогают в борьбе с опасным жиром. Всё это - благодаря содержащимся в них омега-3 жирным кислотам.
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Источник: ИноСМИ