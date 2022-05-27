Какие продукты повышают риск смертности, даже если вы не едите мяса

Исследование, результаты которого опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition, показало, что ультрапереработанные продукты увеличивают вероятность смертности. Это исследование проводилось в Университете Лома Линда, и в данном проекте приняли участие более 75 тысяч человек.

Учёные обнаружили, что риск смертности был повышен при этом и у вегетарианцев, и у тех, кто ест мясо. Другими словами, если вы постоянно будете есть продукты, которые подверглись глубокой обработке, то проживёте меньше.