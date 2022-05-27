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Какие продукты повышают риск смертности, даже если вы не едите мяса

Это стало известно в ходе масштабного научного исследования
Здоровым вариантом питания может считаться средиземноморская диета. Кроме того, многие отказываются от мяса для укрепления организма. Но, как выяснилось, даже в этом случае одна разновидность продуктов всё ещё остаётся опасной.
Какие продукты повышают риск смертности, даже если вы не едите мяса

Исследование, результаты которого опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition, показало, что ультрапереработанные продукты увеличивают вероятность смертности. Это исследование проводилось в Университете Лома Линда, и в данном проекте приняли участие более 75 тысяч человек.

Учёные обнаружили, что риск смертности был повышен при этом и у вегетарианцев, и у тех, кто ест мясо. Другими словами, если вы постоянно будете есть продукты, которые подверглись глубокой обработке, то проживёте меньше.

Какие продукты повышают риск смертности, даже если вы не едите мяса

При употреблении таких продуктов в больших количествах повышается риск смертности от всех причин, от респираторных (хроническая обструктивная болезнь лёгких), неврологических (слабоумие, болезнь Паркинсона) заболеваний, болезней почек.

Среди подобных продуктов - сладости, яблочный пирог, кукурузные чипсы, булочки, хлеб в упаковке.

Ещё специалисты выяснили, что сокращает жизнь и красное мясо. Так, если его употреблять ежедневно примерно по 42,5 грамма, то риск смертности повысится на 8 процентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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