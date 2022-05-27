Какие продукты повышают риск смертности, даже если вы не едите мяса

Какие продукты повышают риск смертности, даже если вы не едите мясаЭто стало известно в ходе масштабного научного исследования
Исследование, результаты которого опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition, показало, что ультрапереработанные продукты увеличивают вероятность смертности. Это исследование проводилось в Университете Лома Линда, и в данном проекте приняли участие более 75 тысяч человек.
Учёные обнаружили, что риск смертности был повышен при этом и у вегетарианцев, и у тех, кто ест мясо. Другими словами, если вы постоянно будете есть продукты, которые подверглись глубокой обработке, то проживёте меньше.
При употреблении таких продуктов в больших количествах повышается риск смертности от всех причин, от респираторных (хроническая обструктивная болезнь лёгких), неврологических (слабоумие, болезнь Паркинсона) заболеваний, болезней почек.
Среди подобных продуктов - сладости, яблочный пирог, кукурузные чипсы, булочки, хлеб в упаковке.
Ещё специалисты выяснили, что сокращает жизнь и красное мясо. Так, если его употреблять ежедневно примерно по 42,5 грамма, то риск смертности повысится на 8 процентов.
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