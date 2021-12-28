Какие продукты позволят избежать проблем с желудком во время праздников

По словам специалиста, такие продукты содержат полезные для кишечника пробиотики и пребиотики. Также названные продукты могут способствовать снижению веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.