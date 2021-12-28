Какие продукты позволят избежать проблем с желудком во время праздников

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Какие продукты позволят избежать проблем с желудком во время праздниковПеречисляет диетолог
Обилие самых разных блюд в праздничное время легко может привести к расстройствам пищеварительной системы. Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, нужно помнить о некоторых рекомендациях.
Диетолог Бен Кумбер подчеркнул, что состояние кишечника способны улучшить ферментированные продукты. В число таких продуктов вошли квашеная капуста, йогурт, кефир, кимчи, чайный гриб. Также полезно есть много овощей, фруктов, цельнозерновых.
По словам специалиста, такие продукты содержат полезные для кишечника пробиотики и пребиотики. Также названные продукты могут способствовать снижению веса.
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Источник: Daily Express