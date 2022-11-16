Какими психическими болезнями страдают те, кто одержим косметическими процедурами

Если человек всерьёз беспокоится по поводу своего тела, то это может говорить о наличии некоторых психических заболеваний. Чаще всего у таких людей встречается дисморфофобия. Среди тех, кто прибегает к пластической хирургии, например, их может быть 16-23 %.

При дисморфическом расстройстве возникает озабоченность или одержимость одним недостатком внешности или несколькими такими недостатками. Другие люди при этом эти недостатки не видят или они им кажутся незначительными.

Причём проблема заключается в том, что даже после косметического вмешательства люди с дисморфофобией чувствуют себя так же, как до процедуры, или ещё хуже. К примеру, они могут начать ещё больше беспокоиться о каком-либо физическом недостатке.