Какие три типа лекарств опасно принимать при COVID-19

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Вчера в 23:03
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Какие три типа лекарств опасно принимать при COVID-19Их перечислил российский врач
Некоторые лекарственные препараты могут нанести серьёзный вред организму, если их принимать при коронавирусе. О них рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов.
По словам практикующего врача, доктора медицинских наук, профессора Антона Ершова, существуют три варианта лекарств, которые вредны для пациентов с коронавирусной инфекцией.
- Гормоны. Как отмечает специалист, применять их необходимо лишь при тяжёлой форме коронавируса. Однако бывает так, что врачи назначают и при лёгкой, и при средней степени. Приём подобных препаратов может привести к сахарному диабету, проблемам с щитовидной железой. Также у человека могут начать выпадать волосы.
- Антикоагулянты. Это препараты, которые применяются для разжижения крови. Опасны они тем, что могут привести к инсульту, геморроидальным, желудочным, бронхолёгочным, маточным кровотечениям.
- Антибиотики. Врач отметил, что медики иногда назначают пациентам на второй неделе протекания ковида антибиотики. И это неправильно, поскольку перед этим обязательно нужно проверить анализ крови и убедиться в наличии бактериальной инфекции.
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Источник: Лайф