Какие три вида яиц ни в коем случае нельзя есть

Учёные из Пекинского университета обнаружили, что 4-7 яиц в неделю позволяет поддерживать сердце в здоровом состоянии и снижает вероятность развития болезней сердца. Если же вы будете съедать по одному яйцу ежедневно, то сможете ощутить четыре преимущества для здоровья. Это восстановление баланса белка в организме, повышение чувства сытости, улучшение памяти, поддержание хорошего зрения.

Но существуют разновидности яиц, опасные для здоровья человека. Употреблять их в пищу точно не следует.