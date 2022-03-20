Какие вещества помогают людям жить дольше: рассказывают учёные

Появляется всё больше научных доказательств того, что определённые лекарства помогают продлить жизнь. Некоторые из них при этом назначаются для лечения диабета и рака. Уже проведены эксперименты на животных, которые доказали эффективность этих препаратов, и начинаются клинические испытания на людях.

Существует теория, что если вы избавитесь от признаков старения, то сможете замедлить само старение и процесс возникновения болезней, вызванных старостью. Во время старения накапливаются генетические мутации, распутываются хромосомы и т.п. Также возраст - один из факторов риска развития болезней сердца, рака, нейродегенерации.

В декабре 2021 года специалисты из Университета Китайской академии наук в Шанхае выяснили, что одно соединение в косточках винограда может продлить жизнь старых мышей на 9 процентов (по человеческим меркам - примерно на пять-шесть лет) и улучшить их физическую форму. Это соединение называется процианидином С1. Вообще существуют лекарства, которые обнаруживают и уничтожают в организме стареющие клетки. Подобные препараты известны как сенолитики. Причём известно, что они безопасны для человека: среди них кверцетин (вещество, содержащееся во многих овощах и фруктах) и дазатиниб (используется для лечения рака крови).