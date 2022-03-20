Какие вещества помогают людям жить дольше: рассказывают учёные

Какие вещества помогают людям жить дольше: рассказывают учёныеНа самом деле подобные лекарства уже существуют
Появляется всё больше научных доказательств того, что определённые лекарства помогают продлить жизнь. Некоторые из них при этом назначаются для лечения диабета и рака. Уже проведены эксперименты на животных, которые доказали эффективность этих препаратов, и начинаются клинические испытания на людях.
Существует теория, что если вы избавитесь от признаков старения, то сможете замедлить само старение и процесс возникновения болезней, вызванных старостью. Во время старения накапливаются генетические мутации, распутываются хромосомы и т.п. Также возраст - один из факторов риска развития болезней сердца, рака, нейродегенерации.
В декабре 2021 года специалисты из Университета Китайской академии наук в Шанхае выяснили, что одно соединение в косточках винограда может продлить жизнь старых мышей на 9 процентов (по человеческим меркам - примерно на пять-шесть лет) и улучшить их физическую форму. Это соединение называется процианидином С1. Вообще существуют лекарства, которые обнаруживают и уничтожают в организме стареющие клетки. Подобные препараты известны как сенолитики. Причём известно, что они безопасны для человека: среди них кверцетин (вещество, содержащееся во многих овощах и фруктах) и дазатиниб (используется для лечения рака крови).
Другие исследования показали, что сенолитики также способны предотвратить, облегчить либо отсрочить множество болезней. Всего их более 40, в том числе рак. Предварительные результаты испытаний на людях говорят о том, что такие препараты могут уменьшить число стареющих клеток, помочь при слабости, сдержать развитие воспаления.
Учёные обращаются и к изучению процесса старения у собак. Например, проводятся исследования влияния рапамицина на их стареющий организм. Известно, что этот препарат воздействует на клетки и различные признаки старения. Уже известно, что в небольших дозах такое лекарство может продлить жизнь червям, мухам, мышам, дрожжевым грибкам. Если предположения экспертов о продлении жизни собак будут верны, то препарат позволит людям прожить на четыре года дольше.
Ещё одно возможное средство для продления жизни - метформин. Его принимают при диабете второго типа, однако в 2016 году доктор Нир Барзилай, директор Института старения при Альберте Эйнштейне, предположил, что его можно использовать и для замедления старения. Сейчас Барзилай вместе с коллегами набирает добровольцев в возрасте от 65 до 80 лет без диабета для проведения исследования в течение четырёх лет.
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