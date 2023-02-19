Какие вещи наш мозг считает красивыми

Что же объединяет произведения искусства, которые человечество считает красивыми? Всего пять качеств. Среди них - простота, ритм, рисунок, симметрия, определённые сочетания цветов/нот/физических объектов.

Также нейробиологи могут сказать, что происходит к мозге человека, когда он воспринимает красоту? В ходе одного исследования выяснилось, что у людей в это время возникает активность в медиальной орбитофронтальной коре. Эта зона мозга отвечает за вознаграждение и удовольствие.