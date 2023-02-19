Какие вещи наш мозг считает красивыми

Какие вещи наш мозг считает красивымиИ почему люди так ценят красоту
Понятие красоты во многом субъективно. Однако опрос учёные опросили множество людей и выяснили, какие общие черты есть у произведений искусства, которые большинство считает красивыми.
Фото: Very Well Mind
Что же объединяет произведения искусства, которые человечество считает красивыми? Всего пять качеств. Среди них - простота, ритм, рисунок, симметрия, определённые сочетания цветов/нот/физических объектов.
Также нейробиологи могут сказать, что происходит к мозге человека, когда он воспринимает красоту? В ходе одного исследования выяснилось, что у людей в это время возникает активность в медиальной орбитофронтальной коре. Эта зона мозга отвечает за вознаграждение и удовольствие.
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Благодаря другим исследованиям стало известно, что на красивые лица реагирует часть полосатого тела. Эта область тоже отвечает за вознаграждение.
Но почему человек вообще способен воспринимать красоту? Главная теория на сегодня заключается в том, что мы ценим определённые формы и закономерности, распространённые в природе, так как это помогало нашим предкам выжить. К примеру, симметричное лицо свидетельствует о хорошем здоровье и о сильных генах.