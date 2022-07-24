Какие витамины сохранят здоровье вашего мозга

Правильное питание. В частности, нужно соблюдать средиземноморскую диету. В этом случае рекомендуется в день есть не менее трёх порций цельнозерновых, в неделю - не менее шести порций овощей зелёного цвета. Каждый день при этом необходимо есть фрукты, а вот рыбу - минимум два раза в неделю, красное мясо - менее двух раз в неделю. Также каждую неделю нужно съедать хотя бы три порции бобовых, пять порций орехов. Сыра нужно употреблять менее порции в неделю, а десерт или выпечку - реже раза в неделю. Из масел рекомендуется при приготовлении блюд использовать оливковое.