Какие заболевания в среднем возрасте приводят к слабоумию в старости

Какие заболевания в среднем возрасте приводят к слабоумию в старостиВыяснили британские учёные
Как отмечается в статье, от старческого слабоумия, вероятнее всего, будут страдать те, у кого в средние годы уже есть два и более хронических болезни. Среди этих заболеваний - гипертония, диабет, хроническое заболевание лёгких. Сюда же относится ишемическая болезнь сердца, депрессия. Всего же таких хронических болезней 13.
В ходе исследования учёные изучили данные о более 10 тысячах женщин и мужчин, проживающих в Великобритании. В 1985-1988 годах им было 35-55 лет. Затем эту информацию эксперты сравнили с медицинскими записями, которые были сделаны до 31 марта 2019 года.
После проведённого анализа выяснилось, что у участников, хронические заболевания у которых начались в 55 лет, риск развития деменции был выше в 2,4 раза. У тех же, кому было 65 лет и кто приобрёл такие болезни до 55 лет, вероятность оказалась выше в 2,5 раза, а у испытуемых, у которых хронические заболевания возникли в 60-65 лет, риск был выше в 1,5 раза.
То есть чем раньше у людей появлялись хронические болезни, тем выше был риск развития старческого слабоумия. К примеру, у испытуемых с тремя и более хроническими заболеваниями, которые возникли в 55 лет, вероятность деменции оказалась выше почти в пять раз и только в 1,7 раза - если эти болезни начинались в 70 лет.
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