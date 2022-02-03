Какие заболевания в среднем возрасте приводят к слабоумию в старости

После проведённого анализа выяснилось, что у участников, хронические заболевания у которых начались в 55 лет, риск развития деменции был выше в 2,4 раза. У тех же, кому было 65 лет и кто приобрёл такие болезни до 55 лет, вероятность оказалась выше в 2,5 раза, а у испытуемых, у которых хронические заболевания возникли в 60-65 лет, риск был выше в 1,5 раза.

То есть чем раньше у людей появлялись хронические болезни, тем выше был риск развития старческого слабоумия. К примеру, у испытуемых с тремя и более хроническими заболеваниями, которые возникли в 55 лет, вероятность деменции оказалась выше почти в пять раз и только в 1,7 раза - если эти болезни начинались в 70 лет.

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