Фитнес и здоровье
13:00, 18 января 2023
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Каких напитков и продуктов лучше всего избегать при зимней хандре

И какие помогут с ней справиться

После новогодних праздников очень не хочется возвращаться к повседневным делам. Поэтому в январе многие сталкиваются с хандрой. Также на это состояние могут повлиять различные напитки и продукты.

Каких напитков и продуктов лучше всего избегать при зимней хандре

Фото: MN Yoga Life

Диетолог Аби Робертс и ICE Headshop перечислили, от чего стоит в январе отказаться, чтобы поднять себе настроение и улучшить эмоциональное состояние. Это торты, пирожные, рулетики с колбасой, чипсы, сухие завтраки. Дело в том, что употребление таких обработанных продуктов в больших количествах может навредить бактериям, населяющим кишечник, а известно, что депрессия и тревога связаны с нездоровым микробиомом кишечника.

Также постарайтесь употреблять как можно меньше очень сладких напитков. Например, газировки. Проблема заключается в том, что сахар играет роль топлива для плохих бактерий в кишечнике, способствует их распространению и оставляет меньше места для «полезных» бактерий. Возможно, стоит тоже свести к минимуму потребление энергетиков с сиропом, кофе со льдом.

Каких напитков и продуктов лучше всего избегать при зимней хандре

Поднять настроение вам помогут такие продукты, как жирная рыба (лосось, сельдь, сардина, скумбрия, устрицы), льняное семя, семена чиа, соевые бобы, грецкие орехи. Все они богаты омега-3.

Что касается полезных напитков, то как минимум для хорошего самочувствия нужно пить достаточно воды. Также увеличат количество энергии и уменьшат вялость матча, кефир, смузи из фруктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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