Каких напитков и продуктов лучше всего избегать при зимней хандре

Диетолог Аби Робертс и ICE Headshop перечислили, от чего стоит в январе отказаться, чтобы поднять себе настроение и улучшить эмоциональное состояние. Это торты, пирожные, рулетики с колбасой, чипсы, сухие завтраки. Дело в том, что употребление таких обработанных продуктов в больших количествах может навредить бактериям, населяющим кишечник, а известно, что депрессия и тревога связаны с нездоровым микробиомом кишечника.

Также постарайтесь употреблять как можно меньше очень сладких напитков. Например, газировки. Проблема заключается в том, что сахар играет роль топлива для плохих бактерий в кишечнике, способствует их распространению и оставляет меньше места для «полезных» бактерий. Возможно, стоит тоже свести к минимуму потребление энергетиков с сиропом, кофе со льдом.