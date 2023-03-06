Каким людям фисташки могут навредить

Высокая цена на фисташки объясняется тем, что их сложно выращивать и собирать их урожай. Дело в том, что урожай появляется на дереве только на седьмой год или позже, а собирают его исключительно ночью. А ещё каждый орех собирают, очищают и высушивают вручную. После этого орехи замачивают в солёной воде, а потом обжаривают. Влияет на стоимость фисташек и транспортировка.

Из положительных свойств фисташек можно выделить большое количество полезных жиров, клетчатки, различных минералов, калия. Известно, что при употреблении фисташек у человека снижается уровень стресса. Считаются полезными такие орехи для кожи, зрения, сердца, лёгких.