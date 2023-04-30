Каким людям нельзя есть клюкву

Несмотря на то что клюква, по словам экспертов, - это суперпродукт, употреблять её нужно в умеренных количествах.

Врачи говорят, что нельзя есть клюкву людям, у которых гастрит с повышенной кислотностью, любые болезни печени, частая изжога.