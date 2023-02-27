Каким людям опасно для здоровья есть киви

Каким людям опасно для здоровья есть кивиБудьте осторожны с этим фруктом
Киви содержит немало полезных для организма веществ. Тем не менее некоторым людям есть его противопоказано.
Фото: Elise Tries to Cook
Киви - это уже не экзотический фрукт для нас. Но полезен он будет не для всех.
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Во-первых, у некоторых людей киви может вызвать аллергическую реакцию. Среди её признаков - отёк языка, астматическая одышка, дерматоз глотки.
Также ни в коем случае нельзя есть киви людям с гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, а также больным с язвой желудка.
Поскольку в киви много воды, то данный фрукт противопоказан тем, кто страдает болезнями почек. Также нельзя его употреблять при пищевых отравлениях, поскольку он оказывает слабительное действие.
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