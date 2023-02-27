Каким людям опасно для здоровья есть киви

Во-первых, у некоторых людей киви может вызвать аллергическую реакцию. Среди её признаков - отёк языка, астматическая одышка, дерматоз глотки.

Также ни в коем случае нельзя есть киви людям с гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, а также больным с язвой желудка.

Поскольку в киви много воды, то данный фрукт противопоказан тем, кто страдает болезнями почек. Также нельзя его употреблять при пищевых отравлениях, поскольку он оказывает слабительное действие.

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