Каким людям опасно пить травяной чай

Зимой люди часто болеют. Поэтому в холодные месяцы нужно особое внимание уделять укреплению иммунитета. Часто для этого пьют травяные чаи. Однако кардиолог Фатих Мехмет Учар говорит, что такие напитки могут нанести вред организму.

Несмотря на то что травяные чаи обладают антиканцерогенным действием, они всё же не являются лекарственными препаратами. К тому же они могут вступать во взаимодействие с определёнными лекарствами.

Осторожнее всего нужно быть нескольким типам людей.