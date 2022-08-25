Каким образом алкоголь ускоряет старение: четыре фактора

Проблемы с усвоением веществ, которые защищают от определённых болезней. Манакер добавляет, что из-за алкоголя хуже усваиваются тиамин и цинк. С возрастом недостаток этих питательных веществ может негативно повлиять на здоровье. Кроме того, Harvard Health отмечает, что при употреблении спиртных напитков в больших количествах хуже усваивается организмом и фолиевая кислота. Дефицит этого вещества приводит к генетическим изменениям, которые повышают вероятность развития определённых видов рака.