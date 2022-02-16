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Каким образом ртуть попадает в рыбу, которую вы едите

Объясняет учёный
В реках Соединённых Штатах иногда люди вылавливают рыбу, которая содержит ртуть. Были и случаи отравления ей. Но как ртуть может попасть в рыбу? Ответ на этот вопрос даёт профессор, исполнительный директор Института экологической устойчивости Университета Индианы (США) Габриэль Филиппелли.
Каким образом ртуть попадает в рыбу, которую вы едите

Ртуть представляет собой токсичный материал, который опасен для здоровья. Особенно сильно влияет он на развитие мозга у детей. Один из способов попадания ртути в речную рыбу - из газов, которые поднимаются вверх по трубам электростанций, работающих на угле.

Вообще, как утверждает учёный Габриэль Филиппелли, вероятность того, что пойманная рыба содержит ртуть, зависит от типа этой рыбы. Риск же отравления связан с возрастом и состоянием здоровья человека, который ест этот продукт.

Ртуть из угольных электростанций попадает в почву, а затем в водоёмы. В этих водоёмах умеренно опасная ртуть превращается бактериями в токсичную - метилртуть. Больше всего из обитателей рек и озёр содержат ртути хищные рыбы вроде малоротого окуня, судака, большеротого окуня, озерной форели, северной щуки. Так, в среднем в них ртути достаточно, чтобы при употреблении всего одной порции в месяц она стала опасной для беременных и для детей.

Каким образом ртуть попадает в рыбу, которую вы едите

Что же касается угольных электростанций, то ртуть попадает из них в окружающую среду следующим образом. В самом угле содержится ртуть. Во время его сжигания она выходит через дымовые трубы в виде газа. Также ртуть может выпадать вместе с дождём, обнаружить её можно и в тумане.

Исследователи обнаружили, что в растениях и почве, находящихся около электростанций, концентрация ртути - повышенная.

Источник: The Conversation
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