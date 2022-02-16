Каким образом ртуть попадает в рыбу, которую вы едите

Ртуть представляет собой токсичный материал, который опасен для здоровья. Особенно сильно влияет он на развитие мозга у детей. Один из способов попадания ртути в речную рыбу - из газов, которые поднимаются вверх по трубам электростанций, работающих на угле.

Вообще, как утверждает учёный Габриэль Филиппелли, вероятность того, что пойманная рыба содержит ртуть, зависит от типа этой рыбы. Риск же отравления связан с возрастом и состоянием здоровья человека, который ест этот продукт.

Ртуть из угольных электростанций попадает в почву, а затем в водоёмы. В этих водоёмах умеренно опасная ртуть превращается бактериями в токсичную - метилртуть. Больше всего из обитателей рек и озёр содержат ртути хищные рыбы вроде малоротого окуня, судака, большеротого окуня, озерной форели, северной щуки. Так, в среднем в них ртути достаточно, чтобы при употреблении всего одной порции в месяц она стала опасной для беременных и для детей.