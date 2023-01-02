Какое количество выпитой воды смертельно для человека

Какое количество выпитой воды смертельно для человекаБудьте начеку
Практически все напитки или продукты опасны для человеческого организма в больших количествах. В том числе и вода. Но от какого количества воды человек может умереть?
Фото: Wockhardt Hospitals
В выпуске на YouTube-канале The Infographics Show рассказали, сколько максимум воды человек может выпить и какое количество для него станет смертельно опасным.
Вообще если вы станете пить много воды, то вы будете просто чаще ходить в туалет. Но если вы будете выпивать больше одного литра воды каждый час в течение нескольких часов подряд, всё может закончиться плохо.
В данном случае у вас может возникнуть водная интоксикация. Среди её симптомов выделяют головные боли, судороги, мышечную слабость, тошноту, рвоту, сонливость или усталость. При ежечасном употреблении большого количества воды вы можете столкнуться с припадками и потерять сознание.
Один из органов, который отвечает за переработку воды в организме, - это почки. Они способны избавляться в час от литра воды. Если в вашем организме будет слишком много воды, то это уменьшит количество натрия в теле, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Но случаев водной интоксикации со смертельным исходом относительно мало. Но один подросток, который выпил четыре галлона воды (то есть 15 литров воды) в 2014 году, умер. Поэтому количество воды, от которого вы можете умереть, - это около 15 литров.
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