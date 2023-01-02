Какое количество выпитой воды смертельно для человека

В данном случае у вас может возникнуть водная интоксикация. Среди её симптомов выделяют головные боли, судороги, мышечную слабость, тошноту, рвоту, сонливость или усталость. При ежечасном употреблении большого количества воды вы можете столкнуться с припадками и потерять сознание.

Один из органов, который отвечает за переработку воды в организме, - это почки. Они способны избавляться в час от литра воды. Если в вашем организме будет слишком много воды, то это уменьшит количество натрия в теле, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Но случаев водной интоксикации со смертельным исходом относительно мало. Но один подросток, который выпил четыре галлона воды (то есть 15 литров воды) в 2014 году, умер. Поэтому количество воды, от которого вы можете умереть, - это около 15 литров.

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