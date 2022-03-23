Какое вещество в мозге отвечает за память, настроение и способность к обучению

Ранее уже было известно, что в некоторых областях человеческого мозга могут образовываться новые клетки. Этот процесс называют нейрогенезом. Однако иногда этот процесс нарушается. Причина может заключаться в возрасте, болезни, травме или приёме лекарств. В результате у человека возникает депрессия или ухудшаются когнитивные функции.

Группа учёных хотела найти метод, благодаря которому можно было бы вновь запустить процесс нейрогенеза. Они знали из предыдущих исследований, что главным регулятором этого процесса является белок TLX. Но было непонятно, что именно стимулировало данный белок к созданию новых клеток. В ходе опытов на мышах выяснилось, что это олеиновая кислота.

Также специалисты подчеркнули, что олеиновая кислота обязательно должна производиться самим мозгом. То есть, например, оливковое масло, в состав которого она входит, не будет эффективным с точки зрения создания новых нейронов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.