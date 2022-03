Какое вещество в мозге отвечает за память, настроение и способность к обучению

Команда экспертов из Медицинского колледжа Бэйлора и Неврологического научно-исследовательского института Яна и Дэна Дунканов в Техасской детской больнице выяснила, какое вещество влияет на память, обучение и настроение человека. Как оказалось, это олеиновая кислота. Данная кислота вырабатывается в мозге и регулирует все перечисленные процессы. Результаты исследования были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.