Какое ядовитое растение полезно для здоровья человека

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:10
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Какое ядовитое растение полезно для здоровья человекаПравда, перед этим оно должно пройти обработку
Специалисты отмечают, что белладонна - растение, которое само по себе токсично, но способно оказывать лечебное воздействие на организм. Подробнее - в материале турецкого издания Türkiye.
Белладонна - растение, которое способно благотворно воздействовать на человека. Однако перед употреблением в пищу оно должно пройти этапы обработки, иначе человек может отравиться ядом.
Что касается полезных свойств, то белладонна способствует укреплению иммунитета, отлично обезболивает. Она очищает кровь, помогает вылечить тонзиллит, астму, бронхит, подагру. Эффективно растение при гастрите, язве и в целом оно благотворно влияет на кишечник, пищеварение.
Полезно растение и для здоровья волос, кожи. Например, оно делает волосы более живыми, увеличивает их густоту.
Часто белладонну путают со шпинатом.
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Источник: ИноСМИ