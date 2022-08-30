Какой чай снижает риск смертности

После учёта различных факторов (курение, употребление алкоголя, здоровье, социально-экономическое положение, диета, пол, возраст, раса) эксперты пришли к следующему выводу. Если люди пили по две или более чашки чая в день, то у них на 9-13 процентов снижалась вероятность смерти от любой причины по сравнению с теми, кто чай не употреблял вообще. При этом изменение температуры чая, добавление в него молока или сахара не повлияли никак на эти результаты.

Также в исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine, говорится, что употребление чёрного чая связано со снижением риска смерти от болезней сердца.

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