Какой кофе продлевает жизнь

Учёные в ходе десятилетнего исследования выяснили, что существует разновидность кофе, которая продлевает жизнь человека. Причём это работает, если пить до трёх чашек такого напитка в день. А если вы станете выпивать такой кофе регулярно, то снизите как минимум на 12 % вероятность преждевременной смерти.

Все результаты нового исследования были опубликованы в «Европейском журнале профилактической кардиологии». Проводили же это исследование специалисты из Лондонского университета королевы Марии и Университета Земмельвайса в Венгрии.

Итак, какой же кофе всё-таки полезен? Эксперты считают, что это свежемолотый кофе.