Какой сахар полезнее: белый или коричневый

Белый сахар - это дисахарид (вид углеводов), который состоит из фруктозы и глюкозы. По-другому белый сахар называют сахарозой. Она входит в состав различных фруктов, овощах, орехах.

Есть при этом сахар натуральный, а есть добавленный. Натуральный содержится в цельнозерновых продуктах в естественном виде, а добавленный используется в качестве одного из ингредиентов при производстве напитков и консервированных продуктов.

После того как человек съел сахар, он расщепляется на фруктозу и глюкозу. Первое вещество перерабатывается в печени, второе же поглощается клетками, причём для этого им нужен инсулин. В одном грамме сахарозы содержится 4 калории.