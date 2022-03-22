Какой самый редкий побочный эффект вакцинации

В ходе проведения исследования специалисты из Департамента исследований и оценки Kaiser Permanente в Южной Калифорнии (США) проанализировали информацию о более чем 3,7 миллионах прививок. Все прививки поставлены были с апреля 2016 года по декабрь 2017 года. Учёные хотели оценить, какова вероятность получения человеком после вакцинации травмы плеча в качестве побочного эффекта.

Из более 3,7 миллиона проведённых вакцинаций было всего 371 случай, когда у людей возникали заболевания плечевого сустава. Это 0,99 человек на 10 тысяч взрослых. Что касается детей, то среди них встречалось подобное ещё реже: 4 случая на более чем 750 тысяч вакцинаций.

Также специалисты обнаружили, что чаще с травмой плеча после прививки сталкивались люди пожилого возраста, женского пола, с меньшим числом сопутствующих заболеваний. К этому списку нужно добавить ещё увеличение количества посещений клиники за полгода до вакцинации и введение пневмококковой конъюгированной вакцины.

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