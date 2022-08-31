Какой сок приведёт вас к риску ослепнуть

На некоторые из факторов, которые способствуют ухудшению зрения, мы повлиять не можем. Среди них - процесс старения. Ранее возрастную дегенерацию жёлтого пятна учёные связывали с неправильным образом жизни. Недавно стало известно, что дело может быть ещё и в соке.

Согласно исследованию, выводы которого опубликованы в Frontiers in Nutrition, употребление полностью натурального (то есть 100-процентного) фруктового сока повышает вероятность развития прогрессирующей возрастной дегенерации жёлтого пятна. А при возрастной дегенерации жёлтого пятна слепота считается необратимой.