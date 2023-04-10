Какой сорт лука самый полезный для здоровья

Существует множество сортов лука. Среди них - жёлтый лук (самый распространённый), белый лук, красный лук, зелёный лук, лук-шалот, сахарный лук. Самый полезный из всех перечисленных - красный. В его состав входит больше всего антиоксидантов, а также он содержит антоцианы, которые отличаются противораковыми и антиоксидантными свойствами.

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