Какой сорт лука самый полезный для здоровья

Какой сорт лука самый полезный для здоровьяЭтот овощ выращивают почти во всех странах мира
Лук считается природным антибиотиком и на протяжении многих лет ценился в народной медицине. До сих пор его используют для лечения простуды. Но какой сорт лука полезнее всего?
Фото: Healthline
В состав лука входит большое количество самых разных полезных веществ. Это аллицин, витамин С, витамины группы В, кверцетин, клетчатка, железо, калий, хром. Считается, что при регулярном употреблении лука можно снизить вероятность развития болезней сердца. А ещё благодаря луку можно похудеть.
Существует множество сортов лука. Среди них - жёлтый лук (самый распространённый), белый лук, красный лук, зелёный лук, лук-шалот, сахарный лук. Самый полезный из всех перечисленных - красный. В его состав входит больше всего антиоксидантов, а также он содержит антоцианы, которые отличаются противораковыми и антиоксидантными свойствами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.