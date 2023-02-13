Какой у вас должен быть пульс, чтобы вы прожили долго

Какой у вас должен быть пульс, чтобы вы прожили долгоИ правда ли, что физическая активность ускоряет старение
Считается, что чем больше частота сердечных сокращений, тем стремительнее идёт процесс старения. И это можно проследить на примере животных. Допустим, пульс слона - 40 ударов в минуту, а летучей мыши - 300 ударов в минуту. Первый живёт в среднем 80 лет, вторая - два года.
Фото: Tri-City Medical Center
Правда ли, что от частоты сердечных сокращений зависит продолжительность жизни человека? Вообще нормальным пульсом с клинической точки зрения считается 60-100 ударов в минуту. Это в состоянии покоя.
Профессор Вэнь Цибан из Университета китайской медицины и фармакологии провёл анализ примерно двух миллионов записей, в которых указаны результаты медосмотров. Выяснилось, что оптимальный пульс - это 60 ударов в минуту. Если частота сердечных сокращений будет выше, то это сократит жизнь примерно на четыре месяца. Известно также, что люди, имеющие пульс 80-90 ударов в минуту, живут на пять лет меньше в среднем, а те, у кого пульс больше 100 ударов в минуту, - на 13 лет меньше.
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Но если долгое время у вас пульс меньше 50 ударов в минуту и вы не профессиональный спортсмен, то это повод задуматься о здоровье. Возможно, у вас есть какие-то патологии.
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