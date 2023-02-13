Какой у вас должен быть пульс, чтобы вы прожили долго

Правда ли, что от частоты сердечных сокращений зависит продолжительность жизни человека? Вообще нормальным пульсом с клинической точки зрения считается 60-100 ударов в минуту. Это в состоянии покоя.

Профессор Вэнь Цибан из Университета китайской медицины и фармакологии провёл анализ примерно двух миллионов записей, в которых указаны результаты медосмотров. Выяснилось, что оптимальный пульс - это 60 ударов в минуту. Если частота сердечных сокращений будет выше, то это сократит жизнь примерно на четыре месяца. Известно также, что люди, имеющие пульс 80-90 ударов в минуту, живут на пять лет меньше в среднем, а те, у кого пульс больше 100 ударов в минуту, - на 13 лет меньше.