Какой уровень стресса полезен для организма

Недавнее американских учёных исследование показало, что умеренный и низкий уровень стресса улучшают «рабочую» память. Этот вид памяти человек использует, чтобы запомнить какую-то информацию на короткий срок.

Но если уровень стресса становится высоким и если вы находитесь в стрессе постоянно, то всё это начинает разрушать ваше здоровье. Известно, что постоянный повышенный уровень стресса может изменить структуру мозга. Кроме того, хронический стресс способен сделать вас более восприимчивыми к различным болезням, в том числе к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям.