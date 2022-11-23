Какой уровень стресса полезен для организма

Какой уровень стресса полезен для организмаРассказывают специалисты из Института развития молодёжи Университета Джорджии
Несмотря на то что праздники для многих связаны со стрессом, это может даже положительно сказаться на здоровье. Правда, есть один нюанс.
Недавнее американских учёных исследование показало, что умеренный и низкий уровень стресса улучшают «рабочую» память. Этот вид памяти человек использует, чтобы запомнить какую-то информацию на короткий срок.
Но если уровень стресса становится высоким и если вы находитесь в стрессе постоянно, то всё это начинает разрушать ваше здоровье. Известно, что постоянный повышенный уровень стресса может изменить структуру мозга. Кроме того, хронический стресс способен сделать вас более восприимчивыми к различным болезням, в том числе к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям.
В рамках нового исследования эксперты из Института развития молодёжи Университета Джорджии изучили результаты МРТ более 1000 человек из проекта Human Connectome. Результаты анализа показали, что те, кто сообщил об умеренном и низком стрессе, имели повышенную активность в областях мозга, связанных с «рабочей» памятью. А вот у людей, испытывающих хронический стресс, активность в этих частях мозга была пониженной.
Результаты исследования были опубликованы в издании Neuropsychologia.