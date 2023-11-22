Какой вес вам нужно поднимать, чтобы похудеть

Определение подходящего веса для вашей программы силовых тренировок зависит от различных факторов. В том числе от уровня вашей физической подготовки, опыта, упражнений, которые вы делаете. Но есть одна общая рекомендация по этому поводу. Эксперты советуют выбирать вес, который позволяет выполнить от восьми до 15 повторений с правильной техникой. И это не должно быть слишком легко или слишком тяжело для вас.

Кроме того, для похудения эффективным является сочетание комплексных упражнений (приседания, становая тяга и жим лёжа) с умеренными и тяжёлыми весами.

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