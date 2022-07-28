Какой вид бананов спасёт вас от рака

Больше всего эффект от употребления резистентного крахмала был заметен, по словам профессора Джона Мэтерса из Университета Ньюкасла, в верхней части кишечника. Эффективнее всего эта добавка действовала при раке желудка, пищевода, желчных путей, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки.

Важно, что эффект от добавки сохранился и спустя десятилетие после окончания её приёма.

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