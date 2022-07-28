Какой вид бананов спасёт вас от рака

Какой вид бананов спасёт вас от ракаЭто недавно выяснили учёные
Исследователи из Университета Ньюкасла и Университета Лидса изучили тысячу человек с синдромом Линча. При этом заболевании у человека увеличивается риск развития таких видов рака, как рак яичников, рак кишечника, рак поджелудочной железы, рак желудка, рак матки. Выяснилось, что при регулярном приёме дневной дозы резистентного крахмала (эта доза равняется одному зелёному банану) в течение двух лет человек имеет на 67 процентов меньше шансов заболеть некоторыми видами рака.
Кроме того, потребление зелёных бананов помогло снизить риск возникновения болезней желудка.
Больше всего эффект от употребления резистентного крахмала был заметен, по словам профессора Джона Мэтерса из Университета Ньюкасла, в верхней части кишечника. Эффективнее всего эта добавка действовала при раке желудка, пищевода, желчных путей, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки.
Важно, что эффект от добавки сохранился и спустя десятилетие после окончания её приёма.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.