Какой вид лука полезнее и как его правильно выбрать

Какой вид лука полезнее и как его правильно выбратьЭтот продукт помогает забыть о некоторых серьёзных заболеваниях
Представители Всемирной организации здравоохранения выяснили, что жители Пакистана реже болеют сахарным диабетом благодаря луку. В день они едят минимум две луковицы.
Кроме того, если у вас диабет, то лук поможет вам держать под контролем уровень глюкозы в крови.
Вообще лук - продукт, содержащий множество полезных веществ. Среди них - различные вещества растительного происхождения, белки, углеводы, минералы, водорастворимые витамины. Поэтому лук обладает высокой питательной ценностью, оказывает антиоксидантный и антибактериальный эффект, может снизить показатели глюкозы, холестерина, жира, помогает при раке, диабете, болезнях сердца и других заболеваниях.
Вообще существует несколько сортов лука. Это белый, красный и жёлтый. Различаются они по цвету шелухи.
В красном луке можно найти много антоцианамов, аллицина и кверцетина. А в жёлтом и белом луке - большое количество витамина С и каротина. У жёлтого лука вкус сладко-острый, у белого - слегка островатый, у красного - самый острый.
Чтобы правильно выбрать лук, нужно помнить о двух моментах. Первый - внешний вид продукта. Кожица у лука не должна иметь какие-либо повреждения или гниль, она должна быть сухой. На корней не должно быть новых почек, и он тоже должен быть сухим. Второй аспект - это свежесть овоща. Чтобы её проверить, нужно слегка помять луковицу в руке. Чем она окажется твёрже, тем в ней больше жидкости и тем она свежее.
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