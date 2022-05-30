Какой вид лука полезнее и как его правильно выбрать

Вообще существует несколько сортов лука. Это белый, красный и жёлтый. Различаются они по цвету шелухи.

В красном луке можно найти много антоцианамов, аллицина и кверцетина. А в жёлтом и белом луке - большое количество витамина С и каротина. У жёлтого лука вкус сладко-острый, у белого - слегка островатый, у красного - самый острый.

Чтобы правильно выбрать лук, нужно помнить о двух моментах. Первый - внешний вид продукта. Кожица у лука не должна иметь какие-либо повреждения или гниль, она должна быть сухой. На корней не должно быть новых почек, и он тоже должен быть сухим. Второй аспект - это свежесть овоща. Чтобы её проверить, нужно слегка помять луковицу в руке. Чем она окажется твёрже, тем в ней больше жидкости и тем она свежее.

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