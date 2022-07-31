Какой вирус может у вас вызвать болезнь Альцгеймера

Учёные из Университета Тафтса и Оксфордского университета создали трёхмерную модель мозга и изучили, как вирус ветряной оспы (VZV) влияет на развитие болезни Альгеймера у человека. Оказалось, что этот вирус может активировать «спящий» вирус простого герпеса (HSV), а это приведёт к развитию старческого слабоумия.

Вообще вирус HSV-1 в норме должен бездействовать. Однако когда он активируется, в организме накапливаются тау-белки, бета-амилоидные белки, утрачиваются функции нейронов. Всё это является яркими признаками болезни Альцгеймера.