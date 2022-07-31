Фитнес и здоровье
Сегодня в 12:31
1 мин.

Какой вирус может у вас вызвать болезнь Альцгеймера

Выяснили учёные
Специалисты из Оксфордского университета и Университета Тафтса обнаружили, что вирус ветряной оспы способен легко активировать простой герпес, из-за чего у человека начнёт развиваться старческое слабоумие. Результаты этого исследования были опубликованы в ournal of Alzheimer's Disease.
Какой вирус может у вас вызвать болезнь Альцгеймера

Учёные из Университета Тафтса и Оксфордского университета создали трёхмерную модель мозга и изучили, как вирус ветряной оспы (VZV) влияет на развитие болезни Альгеймера у человека. Оказалось, что этот вирус может активировать «спящий» вирус простого герпеса (HSV), а это приведёт к развитию старческого слабоумия.

Вообще вирус HSV-1 в норме должен бездействовать. Однако когда он активируется, в организме накапливаются тау-белки, бета-амилоидные белки, утрачиваются функции нейронов. Всё это является яркими признаками болезни Альцгеймера.

Какой вирус может у вас вызвать болезнь Альцгеймера

Вирус HSV-1, вызывающим герпес, встречается у примерно 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет. Об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. Вирус ветряной оспы тоже встречается у многих: примерно 95 % людей были им инфицированы до 20 лет.

При этом связь между HSV-1 и болезнью Альцгеймера возникает лишь тогда, когда вирус HSV-1 активируется и вызывает у человека волдыри, язвы и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров