Какой вирус может у вас вызвать болезнь Альцгеймера

Какой вирус может у вас вызвать болезнь АльцгеймераВыяснили учёные
Учёные из Университета Тафтса и Оксфордского университета создали трёхмерную модель мозга и изучили, как вирус ветряной оспы (VZV) влияет на развитие болезни Альгеймера у человека. Оказалось, что этот вирус может активировать «спящий» вирус простого герпеса (HSV), а это приведёт к развитию старческого слабоумия.
Вообще вирус HSV-1 в норме должен бездействовать. Однако когда он активируется, в организме накапливаются тау-белки, бета-амилоидные белки, утрачиваются функции нейронов. Всё это является яркими признаками болезни Альцгеймера.
Вирус HSV-1, вызывающим герпес, встречается у примерно 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет. Об этом говорит Всемирная организация здравоохранения. Вирус ветряной оспы тоже встречается у многих: примерно 95 % людей были им инфицированы до 20 лет.
При этом связь между HSV-1 и болезнью Альцгеймера возникает лишь тогда, когда вирус HSV-1 активируется и вызывает у человека волдыри, язвы и пр.
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