Каково оптимальное количество чашек чёрного чая в день

Большинство специалистов считает, что чёрный чай нужно пить по одной чашке в день. Также нормальным будет, если вы станете выпивать одну чашку чая каждые два-три дня.

Именно такая доза объясняется тем, что в состав чая входит кофеин, а его употреблять в больших количествах не стоит. Кроме того, в чае содержится танин, а при его передозировке у вас будет хуже усваиваться железо. Одна чашка в день также будет помогать вам избавляться от напряжения.

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