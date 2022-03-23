Какую ошибку при похудении допускают почти все: рассказывает диетолог

Специалист добавила, что углеводы являются источником энергии. Благодаря им функционируют мышцы, мозг и всё тело в целом. То же самое подтвердила диетолог и представитель Британской ассоциации диетологов Эйслинг Пиготт. Кроме того, благодаря этим веществам человек способен выдерживать длительные физические нагрузки. При дефиците углеводов можно даже начать больше есть, так как организму будет не хватать «топлива».

Поэтому, как подчёркивает Джонс, при выполнении физических упражнений с целью похудеть вообще нельзя отказываться от углеводов. Также важно употреблять такие продукты в течение всего дня, а не во время тренировок. Также эксперт предложила перекусывать перед занятиями спортом бананом, двумя ломтиками хлеба или тремя-четырьмя энергетическими жевательными конфетами. Все перечисленные продукты богаты углеводами и помогут улучшить производительность, а также предотвратят разрушение мышц.

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