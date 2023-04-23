Какую посуду и какие продукты нельзя греть в микроволновке

Если говорить о посуде, то лучше не ставить в микроволновую печь ничего металлического. Иначе она может выйти из строя. То же самое касается хрусталя, который может треснуть или разлететься вдребезги, если его нагревать.

Существует ещё такой материал, как меламин. Известно, что могут при его нагреве выделяться опасные химические соединения. Поэтому лучше не использовать посуду из этого материала для приготовления еды или для её разогрева.

Стеклянную посуду ставить в микроволновку можно, но для этого обращайте внимание на толщину стекла. Керамическая и фарфоровая посуда может содержать декоративные элементы с напылением, где бывают частички металла. Поэтому лучше её тоже не использовать для разогрева.

Деревянная посуда в микроволновой печи быстро испортится, а пластиковые контейнеры могут при нагревании выделять вредные вещества. Безопасной считается для использования в микроволновке бумажная посуда.