Какую рыбу лучше не есть слишком часто: в ней много ртути

Рыбу точно стоит есть, потому что она снижает риск болезней сердца, сердечного приступа, поддерживает иммунитет, нервную систему, защищает от диабета 2 типа, благотворно влияет на память, концентрацию, ускоряет метаболизм.

Но некоторые виды рыб слишком часто употреблять не рекомендуется. Связано это с тем, что они могут накапливать тяжёлые металлы и ртуть.