Какую рыбу нельзя есть беременным и кормящим

Определённым категориям людей сельдь нужно обязательно исключить из рациона. Это люди, страдающие атеросклерозом, гипертонией и другими болезнями сердца; люди, которые перенесли сердечный приступ и/или инсульт; маленькие дети; беременные и кормящие женщины.

Известно также, что селёдка может вызвать аллергию. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть аллергия на креветки и другие разновидности аллергии. Самыми распространёнными признаками аллергии на сельдь считаются кожные проявления, отёк тела и внутренних органов.

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