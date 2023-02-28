Фитнес и здоровье
17:27, 28 февраля 2023
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Какую рыбу нельзя есть беременным и кормящим

И не только им

Сельдь обладает большим количеством преимуществ для здоровья и к тому же не накапливает тяжёлые металлы и ртуть. Однако есть без вреда для здоровья её могут не все.

Какую рыбу нельзя есть беременным и кормящим

Фото: Amritsr

Самым безопасным вариантом селёдки считается свежий. Такая рыба богата питательными веществами, в том числе белком, жирорастворимыми витаминами, цинком, железом, йодом, незаменимыми жирными кислотами. Но для некоторых людей эта рыба будет опасной.

Какую рыбу нельзя есть беременным и кормящим

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Определённым категориям людей сельдь нужно обязательно исключить из рациона. Это люди, страдающие атеросклерозом, гипертонией и другими болезнями сердца; люди, которые перенесли сердечный приступ и/или инсульт; маленькие дети; беременные и кормящие женщины.

Известно также, что селёдка может вызвать аллергию. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого есть аллергия на креветки и другие разновидности аллергии. Самыми распространёнными признаками аллергии на сельдь считаются кожные проявления, отёк тела и внутренних органов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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