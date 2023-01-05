Фитнес и здоровье
12:58, 05 января 2023
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Какую рыбу нужно есть для снижения давления

Об этом рассказала эксперт по питанию

При повышенном давлении может помочь изменение рациона. Так, Шона Уилкинсон, зарегистрированный консультант по питанию в Nutrigums, назвала рыбу, которую точно стоит добавить в список продуктов.

Какую рыбу нужно есть для снижения давления

Фото: Everyday Health

Эксперт по питанию Шона Уилкинсон объяснила, что существуют способы снизить кровяное давление и без лекарств. Например, помочь в этом может употребление продуктов, которые содержат калий, магний, витамины группы В.

Какую рыбу нужно есть для снижения давления

Шона Уилкинсон посоветовала регулярно есть пикшу. Причём эта рыба должна быть приготовлена на пару. В этом случае она обеспечит организм калием, витаминами группы В (ниацином, В3, В6, В12). Все эти витамины и минералы защитят от окислительного стресса, который может со временем повредить клетки организма.

Кроме того, известно, что калий препятствует повышению артериального давления и помогает организму избавиться от натрия.

Также пикша содержит много омега-3. Эти жирные кислоты поддерживают здоровье мозга и сердца человека, отличаются противовоспалительным действием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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