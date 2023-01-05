Какую рыбу нужно есть для снижения давления

Шона Уилкинсон посоветовала регулярно есть пикшу. Причём эта рыба должна быть приготовлена на пару. В этом случае она обеспечит организм калием, витаминами группы В (ниацином, В3, В6, В12). Все эти витамины и минералы защитят от окислительного стресса, который может со временем повредить клетки организма.

Кроме того, известно, что калий препятствует повышению артериального давления и помогает организму избавиться от натрия.

Также пикша содержит много омега-3. Эти жирные кислоты поддерживают здоровье мозга и сердца человека, отличаются противовоспалительным действием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.