Кальций и ещё две добавки, которые плохо сочетаются с магнием

Кальций. Магний и кальций конкурируют за всасывание в кишечнике. Избыток кальция блокирует всасывание магния в клетки, выстилающие кишечник, и увеличивает его выведение с мочой. Лучше принимать эти БАДы с интервалом около двух часов.

Железо. Для оптимального усвоения лучше принимать его за два часа до или через два часа после приёма магния. В идеале рекомендуется пить добавки с железом натощак.