Кальций и не только: эти питательные вещества поддержат здоровье ваших костей

Кальций и не только: эти питательные вещества поддержат здоровье ваших костейОсобенно важно это в менопаузу
Кальций. Это ключевой элемент здоровья костей. Кроме того, если вы с пищей не получаете достаточное количество кальция, то организм будет его брать из ваших костей. Поэтому женщинам старше 50 лет нужно стремиться к потреблению не менее 1200 мг этого вещества в день. Богаты источники кальция - коровье молоко, йогурт, сыр.
Витамин D. Он помогает организму усваивать кальций из пищи, регулирует уровень кальция и фосфора. Хорошие источники этого витамина - жирная рыба, яичные желтки, грибы и обогащённые молочные продукты.
Фосфор. Он представляет собой строительный блок гидроксиапатита, структурного компонента костей. Для этого вы можете есть йогурт, молоко, лосось, чечевицу и кешью.
Витамин К. Существует две основные его формы: К1 и К2. Первый содержится в листовой зелени, а второй - в мясе, яйцах, молочных продуктах и натто.
Магний. Это вещество, которое активизирует витамин D и укрепляет костную ткань. Получить его можно из орехов, семян, фасоли, чечевицы, листовой зелени, цельнозерновых, тёмного шоколада.
Белок. Его достаточное количество во время и после менопаузы может помочь сохранить костную и мышечную ткань.
Омега-3 жирные кислоты. Они обладают противовоспалительными свойствами, замедляют скорость потери костной массы, увеличивают всасывание кальция в кишечнике. Лучшие диетические источники этих кислот - лосось, скумбрия, форель и сардины.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.