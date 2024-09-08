Кале и брокколи оказались лучшими продуктами для снижения давления

Учёные обнаружили, что соединения глюкозинолаты, которые есть почти во всех крестоцветных овощах, снижают артериальное давление у животных. Однако данные, связанные с их влиянием на людей, были ограничены.

Помимо этого, крестоцветные овощи содержат несколько других компонентов, играющих роль в снижении давления. Это витамин К, нитраты.

Разница в снижении артериального давления в итоге равнялась 2,5 мм рт. ст. при употреблении крестоцветных овощей по сравнению с другими продуктами. При этом основной рацион питания и образ жизни участников оставались неизменными на протяжении всего исследования. Подобное снижение кровяного давления может привести к снижению риска возникновения сердечного приступа или инсульта примерно на 5%.

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