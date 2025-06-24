Калий назвали главным веществом для снижения кровяного давления

Поддержание баланса жидкости в организме. Когда в организме больше натрия, чем калия, это увеличивает объём крови и создаёт большее давление на кровеносные сосуды. Об этом сказала Мелани Бетц, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Участие в работе почек. По словам Шрихари С. Найду, доктора медицины, и Мишель Рутенштейн, магистра наук, дипломированный специалиста по электрофизиологии, калий увеличивает выведение натрия почками. Это важно для снижения кровяного давления и для уменьшения повреждения почек.