Калории, жиры и клетчатка: что влияет на риск получения травм во время бега

У женщин-бегунов потребление меньшего количества калорий и жиров связано было с более высокой вероятностью получения общих травм и травм, связанных с нагрузкой на кости.

Бегуны с травмами также потребляли на 3 г клетчатки в сутки меньше, чем те, кто не получил травм.

Интересно также, что употребление белка, алкоголя, углеводов и кальция не влияло на риск получения травм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.