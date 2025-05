Калории, жиры и клетчатка: что влияет на риск получения травм во время бега

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Science and Medicine in Sport, учёные рассмотрели более дюжины более ранних научных статей, включая данные почти 6000 бегунов на длинные дистанции. Оказалось, что количество потребляемого жира, калорий и клетчатки может повлиять на риск получения человеком травмы.

Всего специалисты проанализировали 15 исследований и пришли к нескольким выводам. Во-первых, травмированные бегуньи потребляли на 449 ккал и на 20 г жира меньше, чем их сверстницы, которые не получили травм.