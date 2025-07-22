Камни в почках и не только: названы серьёзные побочные эффекты приёма витамина С

Камни в почках. Из-за высокого уровня витамина С может увеличиться количество оксалатов в моче. Особенно опасно это для людей, которые имеют предрасположенность к образованию камней в почках или страдают заболеваниями почек.

Желудочно-кишечные расстройства. К побочным эффектам со стороны желудка относят спазмы, тошноту, диарею, метеоризм.

Перегрузка железом (гемохроматоз). Витамин С улучшает усвоение негемового железа. Это может навредить людям с гемохроматозом, то есть генетическим заболеванием, при котором организм накапливает слишком много железа.

Риск получения ложных результатов лабораторных исследований. Избыток витамина С может повлиять на анализы мочи на креатинин, показания глюкометров, а также тестов, при которым используются химические реагенты, чувствительные к окислению.