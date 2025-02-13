Кардио и другие виды упражнений, которые приведут к накоплению жира

Недостаточное внимание к питанию. Если у вас плохая диета, то вы не сможете как следует тренироваться.

Длительное и размеренное кардио. Бег на длинные дистанции, езда на велосипеде или любая другая низкоинтенсивная кардиотренировка сжигает много калорий. Однако она может быть неэффективной по сравнению с HIIT-тренировкой.

Изолирующие упражнения. Они задействуют одну группу мышц за раз и не так эффективны для сжигания жира, как упражнения на всё тело или многосуставные упражнения.