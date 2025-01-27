Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2025, 19:30
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Кардио, силовые тренировки и йога: врачи объяснили, чем спорт полезен для мозга

Об этом важно знать
Исследования показывают, что регулярная физическая активность улучшает здоровье мозга, стимулирует рост нейронов, уменьшает накопление вредных белков в мозге. Подробнее об этом рассказали изданию EatingWell Марат Рейзельман, доктор медицины, специалист по неврологии и клинической нейрофизиологии в Wellstar Health System, и Эбони Гловер, доктор философии, директор Лаборатории аффективной нейробиологии и доцент нейробиологии в Университете штата Кеннесо.
Кардио, силовые тренировки и йога: врачи объяснили, чем спорт полезен для мозга
© rezonwear

Научно доказано, что у взрослых, которые регулярно занимаются спортом, значительно снижается скорость атрофии мозговой ткани, а также уменьшаются признаки повреждения сосудистой ткани и бессимптомного инсульта. Помимо этого, у них наблюдается повышенное утолщение различных частей коры головного мозга. Эти области жизненно важны для мышления и памяти.

Также за счёт занятий спортом происходит увеличение притока крови и доставки кислорода. Это жизненно важно для улучшения памяти, познания, внимания и способности к фокусировке на чём-то. Благодаря этому улучшаются когнитивные функции во всех возрастных группах.

Кардио, силовые тренировки и йога: врачи объяснили, чем спорт полезен для мозга
© Photo: Getty Images / JulNichols / mikroman6

Есть также связь между здоровьем мозга и здоровьем сердца. Люди с болезнями сердца имеют значительно больше шансов на развитие деменции и возникновение инсульта. Было показано, что физические упражнения замедляют прогрессирование болезни Паркинсона.

Кроме того, известно о наличии связи между здоровьем мозга и повышенным уровнем воспаления и стресса. Регулярные упражнения уменьшают воспаление и выработку гормонов стресса (кортизола).

Наконец, во время занятий спортом увеличивается выработка мозгом эндорфинов и нейротрансмиттеров, помогающих улучшить общее чувство физического и психического благополучия.

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