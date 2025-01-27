Кардио, силовые тренировки и йога: врачи объяснили, чем спорт полезен для мозга

Есть также связь между здоровьем мозга и здоровьем сердца. Люди с болезнями сердца имеют значительно больше шансов на развитие деменции и возникновение инсульта. Было показано, что физические упражнения замедляют прогрессирование болезни Паркинсона.

Кроме того, известно о наличии связи между здоровьем мозга и повышенным уровнем воспаления и стресса. Регулярные упражнения уменьшают воспаление и выработку гормонов стресса (кортизола).

Наконец, во время занятий спортом увеличивается выработка мозгом эндорфинов и нейротрансмиттеров, помогающих улучшить общее чувство физического и психического благополучия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.