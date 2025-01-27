Кардио, силовые тренировки и йога: врачи объяснили, чем спорт полезен для мозга

Кардио, силовые тренировки и йога: врачи объяснили, чем спорт полезен для мозгаОб этом важно знать
Научно доказано, что у взрослых, которые регулярно занимаются спортом, значительно снижается скорость атрофии мозговой ткани, а также уменьшаются признаки повреждения сосудистой ткани и бессимптомного инсульта. Помимо этого, у них наблюдается повышенное утолщение различных частей коры головного мозга. Эти области жизненно важны для мышления и памяти.
Также за счёт занятий спортом происходит увеличение притока крови и доставки кислорода. Это жизненно важно для улучшения памяти, познания, внимания и способности к фокусировке на чём-то. Благодаря этому улучшаются когнитивные функции во всех возрастных группах.
Есть также связь между здоровьем мозга и здоровьем сердца. Люди с болезнями сердца имеют значительно больше шансов на развитие деменции и возникновение инсульта. Было показано, что физические упражнения замедляют прогрессирование болезни Паркинсона.
Кроме того, известно о наличии связи между здоровьем мозга и повышенным уровнем воспаления и стресса. Регулярные упражнения уменьшают воспаление и выработку гормонов стресса (кортизола).
Наконец, во время занятий спортом увеличивается выработка мозгом эндорфинов и нейротрансмиттеров, помогающих улучшить общее чувство физического и психического благополучия.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.