Кардио, силовые, высокоинтенсивные: лучшие виды тренировок для сжигания жира на животе

Вот несколько лучших видов физических упражнений для избавления от жира на животе и достижения дефицита калорий.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). Она помогает сжечь много калорий за меньшее время. Попробуйте такие упражнения, как махи гири, отжимания, прыжки с приседаниями, «Альпинисты», «Бёрпи». Выполняйте каждое из них 30 секунд, а затем 30 секунд отдыхайте. Всего каждый подход должен включать три-четыре раунда.

Силовые тренировки. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете в состоянии покоя. Правда, эффект не слишком впечатляющий: всего около 6 калорий на 0,45 кг мышц в день. Один из способов сжигать больше калорий во время силовых тренировок - сосредоточиться на сложных движениях, которые задействуют несколько групп мышц и суставов одновременно. Например, это становая тяга, приседания, жим лёжа.