Кардио, силовые, высокоинтенсивные: лучшие виды тренировок для сжигания жира на животе

Об этом важно знать при похудении
Джош Шлоттман, сертифицированный персональный тренер и тренер по силовым тренировкам Trainer Josh Fitness, говорит, что уменьшить жир на животе помогают аэробные упражнения и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). А вот локальные упражнения в этом случае бесполезны.
Вот несколько лучших видов физических упражнений для избавления от жира на животе и достижения дефицита калорий.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT). Она помогает сжечь много калорий за меньшее время. Попробуйте такие упражнения, как махи гири, отжимания, прыжки с приседаниями, «Альпинисты», «Бёрпи». Выполняйте каждое из них 30 секунд, а затем 30 секунд отдыхайте. Всего каждый подход должен включать три-четыре раунда.

Силовые тренировки. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы сжигаете в состоянии покоя. Правда, эффект не слишком впечатляющий: всего около 6 калорий на 0,45 кг мышц в день. Один из способов сжигать больше калорий во время силовых тренировок - сосредоточиться на сложных движениях, которые задействуют несколько групп мышц и суставов одновременно. Например, это становая тяга, приседания, жим лёжа.

Кардио средней интенсивности. При таких тренировках в качестве топлива в первую очередь организм использует жиры. Особенно актуально это, если выполнять кардио после силовых тренировок или натощак. Чтобы увеличить общее количество сжигаемых калорий и сделать гормональный ответ оптимальным, попробуйте сочетать их с интервальными тренировками высокой интенсивности (HIIT) или силовыми.

