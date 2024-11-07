Кардиолог дал советы по улучшению сна

Также для качественного сна сведите к минимуму употребление алкоголя, выполнение физических упражнений, использование света, внешние воздействия примерно за два часа до сна.

Занятия спортом могут улучшить сон, но только если вы не тренируетесь вечером. Это наоборот помешает вам заснуть.

Подумайте и о графике сна. Благодаря тому, что вы будете ложиться и вставать в одно и то же время, вы сможете укрепить цикл сна и бодрствования организма. Это пойдёт только на пользу.

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