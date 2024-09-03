Кардиолог назвал лучший завтрак для здоровья сердца

При выборе полезного для сердца завтрака нужно учитывать несколько вещей.

Низкое содержание или отсутствие добавленного сахара. Большое количество рафинированного сахара может привести к увеличению веса, повышению уровня сахара в крови, более высокому риску возникновения сердечных заболеваний, отмечает доктор медицинских наук Серджиу Дарабант, кардиолог в Miami Cardiac & Vascular Institute.

Отказ от обработанного мяса. В беконе, колбасе содержатся насыщенные жиры и натрий, которые способствуют повышению уровня холестерина и развитию гипертонии. Вместо них выбирайте постные источники белка. К ним относятся морепродукты, постные куски свинины или говядины, нежирные или обезжиренные молочные продукты, бобы, орехи и семена.

Высокое содержание клетчатки. Много клетчатки содержится во фруктах, овощах, цельных зёрнах, бобовых, орехах, семенах. Эти продукты связаны со снижением артериального давления, уровня холестерина, уменьшением воспаления. Они позволяют лучше контролировать вес, что способствует лучшему здоровью сердца.

Наличие омега-3. Это незаменимые жиры, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут улучшить здоровье сердца.

Низкое содержание натрия. Высокое потребление натрия связано с повышенным кровяным давлением, более высоким риском возникновения болезней сердца.