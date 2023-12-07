Кардиолог назвал первые признаки того, что ваше сердце работает плохо

Сердечная недостаточность - это состояние, при котором сердце не способно нормально перекачивать кровь по всему телу. И в этом случае может помочь терапия стволовыми клетками.

Один из заметных признаков сердечной недостаточности - одышка. Особенно если она появляется во время физической активности и в состоянии покоя. Ещё один индикатор проблем с сердцем - крайне сильная слабость и усталость.