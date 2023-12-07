Кардиолог назвал первые признаки того, что ваше сердце работает плохо

Кардиолог назвал первые признаки того, что ваше сердце работает плохоНе игнорируйте их
Профессор Энтони Матур, кардиолог и попечитель фонда Heart Cells, объяснил, что, когда сердце перестаёт работать должным образом, развивается сердечная недостаточность. И есть несколько характерных признаков этого состояния.
Сердечная недостаточность - это состояние, при котором сердце не способно нормально перекачивать кровь по всему телу. И в этом случае может помочь терапия стволовыми клетками.
Один из заметных признаков сердечной недостаточности - одышка. Особенно если она появляется во время физической активности и в состоянии покоя. Ещё один индикатор проблем с сердцем - крайне сильная слабость и усталость.
Ранний симптом сердечной недостаточности - это ещё и отёк (ног, лодыжек, ступней, вздутие живота). Связано это с тем, что в организме человека задерживается жидкость.
Обратить внимание также нужно на нерегулярное или учащённое сердцебиение, постоянный кашель с кровью и хрипы.
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